Поліція евакуювала 19 цивільних жителів з Куп'янського району Харківської області.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"14 листопада поліцейські сектору превенції Куп'янського РВП спільно з працівниками полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області евакуювали 8 чоловіків, 10 жінок та одну дитину з Купʼянської міської та Курилівської територіальної громад", - йдеться в повідомленні.

Поліція закликає не наражатися на небезпеку та виїжджати з прифронтових населених пунктів.

Для цього треба звернутися на "гарячу лінію" з питань евакуації за номером телефону 0-800-33-92-91, спецлінію поліції "102" або до найближчих відділень поліції.

Росіяни постійно обстрілюють Харківщину, а також скидають КАБи. Нещодавно російські військові у формі ЗСУ намагалися прорвати нашу оборону на Куп’янському напрямку.