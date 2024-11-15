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Поліція евакуювала з Куп'янського району Харківщини 18 дорослих і дитину

Жителів  прифронтових населених пунктів закликають виїхати. 

Поліція евакуювала з Куп'янського району Харківщини 18 дорослих і дитину
Поліція евакуювала з Куп'янського району 19 людей
Фото: Нацполіція

Поліція евакуювала 19 цивільних жителів з Куп'янського району Харківської області.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"14 листопада поліцейські сектору превенції Куп'янського РВП спільно з працівниками полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області евакуювали 8 чоловіків, 10 жінок та одну дитину з Купʼянської міської та Курилівської територіальної громад", - йдеться в повідомленні.

Поліція закликає не наражатися на небезпеку та виїжджати з прифронтових населених пунктів.

Для цього треба звернутися на "гарячу лінію" з питань евакуації за номером телефону 0-800-33-92-91, спецлінію поліції "102" або до найближчих відділень поліції.

Росіяни постійно обстрілюють Харківщину, а також скидають КАБи. Нещодавно російські військові у формі ЗСУ намагалися прорвати нашу оборону на Куп’янському напрямку.

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