Кабмін погодив кандидатури незалежних членів Наглядової ради Укренерго

До цього наглядова рада компанії не мала повного складу, оскільки частина незалежних членів залишили посади через звільнення Кудрицького з посади голови Укренерго.

Кабмін погодив кандидатури незалежних членів Наглядової ради національної енергетичної компанії Укренерго.

Уряд 26 листопада прийняв відповідне розпорядження № 1168-р.

“Погодити кандидатури переможців відбору на посади членів наглядової ради приватного акціонерного товариства “Національна енергетична компанія “Укренерго” Грейхена Патріка Роланда, Де Францискі Луїджі, Кофода Єппе Себастьяна, Монтелла Яна Генріка як незалежних членів”, – йдеться у документі.

Як зазначає консалтингова компанія ExPro, у жовтні було оголошено конкурс на посади трьох незалежних членів наглядової ради Укренерго. Четвертого незалежного члена паралельно обирали за попередньо запущеною аналогічною прозорою процедурою.

Патрік Грейхен , очолював німецький аналітичний центр Agora Energiewende, був державним секретарем у Федеральному міністерстві економіки та захисту клімату в Німеччині в 2021-2023 рр.

, очолював німецький аналітичний центр Agora Energiewende, був державним секретарем у Федеральному міністерстві економіки та захисту клімату в Німеччині в 2021-2023 рр. Луїджі де Францискі , вже раніше був у наглядовій раді Укренерго, колишній топ-менеджер італійської енергокомпанії Terna.

, вже раніше був у наглядовій раді Укренерго, колишній топ-менеджер італійської енергокомпанії Terna. Єппе Кофод , данський політик, був заступником голови Делегації зі зв'язків зі Сполученими Штатами та членом Комітету з питань промисловості, досліджень та енергетики. Також, є екс-депутатом Європарламенту та колишнім міністром закордонних справ Данії. Як міністр закордонних справ відвідав Україну тричі під час вторгнення Росії в Україну.

, данський політик, був заступником голови Делегації зі зв'язків зі Сполученими Штатами та членом Комітету з питань промисловості, досліджень та енергетики. Також, є екс-депутатом Європарламенту та колишнім міністром закордонних справ Данії. Як міністр закордонних справ відвідав Україну тричі під час вторгнення Росії в Україну. Ян Монтелл, колишній голова ради директорів Nord Pool AS та Fingrid Datahub Oy, голова ради директорів Skarta Energy.

У вересні колишній очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв’ю “Економічній правді” заявив, що можливою метою його звільнення з “Укренерго” було перевести під ручний контроль інвестиції у відбудову енергетики.

Відставка голови оператора української енергосистеми, за даними джерел українських медіа, обговорювалася ще на Ставці Верховного головнокомандувача 30 серпня. Кудрицького звинувачують у тому, що об'єкти "Укренерго" не були достатньо захищені від ворожих атак, через що останній масований обстріл призвів до чергового загострення дефіциту електроенергії.