Reuters: Через технічні проблеми подача російської нафти трубопроводом "Дружба" зупинилася

Постачання нафти зупинилося через проблеми на насоній станції в Росії.

Через технічні проблеми на російській насосній станції поcтачання російської та казахстанської нафти в Угорщину, Словаччину, Чехію та Німеччину трубопроводом "Дружба" зупинилося.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Трубопровід "Дружба", який після санкцій ЄС став останньою "артерією", яка з’єднує російські нафтові родовища з європейськими нафтопереробними заводами. З четверга постачання російської та казахстанської нафти до Угорщини, Словаччини, Чехії та Німеччини по трубопроводу "Дружба" припинилися через технічні проблеми на російській насосній станції, повідомили чотири джерела, знайомі з ситуацією.

Білоруський "Белнафтохім" підтвердив БелТА збій у постачанні нафти через "Дружбу" і заявив, що його НПЗ використовують запаси нафти для підтримки роботи.

За словами співрозмовників, російська компанія "Транснєфть" виявила проблему на насосній станції Унеча в Брянській області (РФ), що приблизно за 70 км від кордону з Білоруссю.

До призупинення роботи трубопровід транспортував 300 000 барелів нафти за добу.

Джерела повідомили, що постачання російської нафти до Білорусі та країн ЄС постраждало, а завантаження із західних портів Росії – Новоросійська, Усть-Луги та Приморська – залишилися без змін. Один зі співрозмовників зазначив, що нафту з "Дружби" можуть направляти в порти. Інше джерело повідомило, що проблема може бути вирішена впродовж кількох днів, але третій співрозмовник припустив, що постачання буде призупинене до кінця місяця.

Угорська MOL, яка потребує нафти для своїх нафтопереробних заводів, заявила в п’ятницю, що має інформацію про те, що потік може відновитися через кілька днів і що збій не вплине на безпеку постачання в регіоні.

Представник чеського нафтопереробного заводу Orlen Unipetrol заявив, що "поставки сирої нафти по трубопроводу "Дружба" на даний момент відбуваються безперебійно".

У Казахстані заявили, що українська атака 11 грудня на нафтову інфраструктуру в Брянській області нібито не вплинула на постачання нафти через "Дружбу". Міністерство енергетики Казахстану заявило, що наразі немає жодних побоювань щодо постачання казахстанської нафти через "Дружбу".