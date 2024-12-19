Національний банк України випустив нову пам’ятну монету номіналом 10 грн «Новорічна іграшка».
19 грудня її презентував голова НБУ Андрій Пишний, передає пресслужба банку.
Пам’ятна монета виготовлена зі срібла. На аверсі зобразили декоративний витинанковий мотив у формі сніжинок, на реверсі – різдвяну композицію із персонажами вертепу в сучасній інтерпретації, а в центрі - ялинку з Віфлеємською зіркою і колядниками.
Монета оздоблена емаллю та локальною позолотою.
Дизайн монети створили художники Володимир Таран, Олександр Харук і Сергій Харук.
Тираж становить до 10 тисяч штук. Завтра, 20 грудня, перша його частина з’явиться у продажу в інтернет-магазині НБУ.