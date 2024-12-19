Національний банк України випустив нову пам’ятну монету номіналом 10 грн «Новорічна іграшка».

19 грудня її презентував голова НБУ Андрій Пишний, передає пресслужба банку.

Фото: НБУ пам’ятна монета «Новорічна іграшка»

Фото: НБУ пам’ятна монета «Новорічна іграшка»

Пам’ятна монета виготовлена зі срібла. На аверсі зобразили декоративний витинанковий мотив у формі сніжинок, на реверсі – різдвяну композицію із персонажами вертепу в сучасній інтерпретації, а в центрі - ялинку з Віфлеємською зіркою і колядниками.

Монета оздоблена емаллю та локальною позолотою.

Дизайн монети створили художники Володимир Таран, Олександр Харук і Сергій Харук.

Тираж становить до 10 тисяч штук. Завтра, 20 грудня, перша його частина з’явиться у продажу в інтернет-магазині НБУ.