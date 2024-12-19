Усик — Ф'юрі'2: прогнози експертів
Усик — Ф'юрі'2: прогнози експертів
Бельгія не виконає обіцянку щодо F-16 для України
Бельгія не виконає обіцянку щодо F-16 для України
«Чмут краде гроші», «Притула, де супутник?», «піар на війні»: хто руйнує репутацію фондів?
«Чмут краде гроші», «Притула, де супутник?», «піар на війні»: хто руйнує репутацію фондів?
На Рівненщині невідомий відкрив вогонь з автомата по натовпу людей
На Рівненщині невідомий відкрив вогонь з автомата по натовпу людей
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Не страшно і не соромно. Як сповідатися, щоб отримати прощення?
Не страшно і не соромно. Як сповідатися, щоб отримати прощення?
​Буденність «українського Моссаду»
​Буденність «українського Моссаду»
Урятувати Бойка. Чому Рада не змогла виключити його з комітету?
Урятувати Бойка. Чому Рада не змогла виключити його з комітету?
ГоловнаЕкономікаФінанси

НБУ випустив нову пам’ятну монету «Новорічна іграшка»

Перша частина надійде у продаж 20 грудня.

НБУ випустив нову пам’ятну монету «Новорічна іграшка»
пам’ятна монета «Новорічна іграшка»

Національний банк України випустив нову пам’ятну монету номіналом 10 грн «Новорічна іграшка». 

19 грудня її презентував голова НБУ Андрій Пишний, передає пресслужба банку.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

пам’ятна монета «Новорічна іграшка»
Фото: НБУ
пам’ятна монета «Новорічна іграшка»

пам’ятна монета «Новорічна іграшка»
Фото: НБУ
пам’ятна монета «Новорічна іграшка»

Пам’ятна монета виготовлена зі срібла. На аверсі зобразили декоративний витинанковий мотив у формі сніжинок, на реверсі – різдвяну композицію із персонажами вертепу в сучасній інтерпретації, а в центрі - ялинку з Віфлеємською зіркою і колядниками. 

Монета оздоблена емаллю та локальною позолотою.

Дизайн монети створили художники Володимир Таран, Олександр Харук і Сергій Харук. 

Тираж становить до 10 тисяч штук. Завтра, 20 грудня, перша його частина з’явиться у продажу в інтернет-магазині НБУ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies