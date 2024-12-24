Мешканка Миколаєва отримала 15 років тюрми за держзраду. Вона передавала ворогу фото наслідків ударів

Суд визнав 52-річну мешканку Миколаєва винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Її засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомляє Офіс Генпрокурора.

Прокурори довели, що у липні 2023 року жінка, яка підтримувала проросійські погляди, передала через закритий чат-бот у Telegram фотографії наслідків ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури Миколаєва.

Надані матеріали використав проросійський блогер під псевдонімом «Лохматий» у сюжетах пропагандистського медіа «РИА Новости».

На момент вироку зловмисниця перебувала під вартою.

Раніше у Миколаєві електрик отримав 15 років тюрми. Він встановив вебкамери у морпорту, щоб шпигувати за кораблями ЗСУ.