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Мешканка Миколаєва отримала 15 років тюрми за держзраду. Вона передавала ворогу фото наслідків ударів

Ці фото ворог використовував у сюжетах пропагандистського медіа.

Мешканка Миколаєва отримала 15 років тюрми за держзраду. Вона передавала ворогу фото наслідків ударів
Фото: прокуратура

Суд визнав 52-річну мешканку Миколаєва винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Її засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомляє Офіс Генпрокурора. 

Прокурори довели, що у липні 2023 року жінка, яка підтримувала проросійські погляди, передала через закритий чат-бот у Telegram фотографії наслідків ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури Миколаєва. 

Надані матеріали використав проросійський блогер під псевдонімом «Лохматий» у сюжетах пропагандистського медіа «РИА Новости».

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На момент вироку зловмисниця перебувала під вартою. 

Раніше у Миколаєві електрик отримав 15 років тюрми. Він встановив вебкамери у морпорту, щоб шпигувати за кораблями ЗСУ.

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