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​Шмигаль розповів про кількість заявок на зимову єПідтримку і єКнигу

Також глава уряду розповів про виплати за програмою «Тепла зима».

​Шмигаль розповів про кількість заявок на зимову єПідтримку і єКнигу
Денис Шмигаль
Фото: телеграм / Денис Шмигаль

Уже 10,3 млн українців подали заявки на отримання тисячі гривень за програмою зимова єПідтримка.

Про це на засіданні уряду 24 грудня розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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За його словами, понад 5 млн вже отримали цю допомогу від держави. 

Також у грудні розпочалися виплати за програмою «Тепла зима». «Держава спрямувала на її реалізацію 3,8 млрд грн. Таким чином майже 600 тис. українців отримають додатково по 6,5 тис. грн. Це діти з родин переселенців, сім’ї, де є люди з інвалідністю, діти із малозабезпечених родин», - додав глава уряду.

Шмигаль повідомив, що є також величезний попит на нову програму єКнига.

«Зареєструвалося понад 30 тис. 18-річних українців. Усі вони отримають від держави по 908 грн на купівлю українських книжок. Понад 15 мереж книжкових крамниць є партнерами програми. Це сприятиме книговидавництву та поширенню культури читання серед молоді», - додав очільник уряду.

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