​Шмигаль розповів про кількість заявок на зимову єПідтримку і єКнигу

Також глава уряду розповів про виплати за програмою «Тепла зима».

Уже 10,3 млн українців подали заявки на отримання тисячі гривень за програмою зимова єПідтримка.

Про це на засіданні уряду 24 грудня розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, понад 5 млн вже отримали цю допомогу від держави.

Також у грудні розпочалися виплати за програмою «Тепла зима». «Держава спрямувала на її реалізацію 3,8 млрд грн. Таким чином майже 600 тис. українців отримають додатково по 6,5 тис. грн. Це діти з родин переселенців, сім’ї, де є люди з інвалідністю, діти із малозабезпечених родин», - додав глава уряду.

Шмигаль повідомив, що є також величезний попит на нову програму єКнига.

«Зареєструвалося понад 30 тис. 18-річних українців. Усі вони отримають від держави по 908 грн на купівлю українських книжок. Понад 15 мереж книжкових крамниць є партнерами програми. Це сприятиме книговидавництву та поширенню культури читання серед молоді», - додав очільник уряду.