​Шмигаль розповів про кількість заявок на зимову єПідтримку і єКнигу

Уже 10,3 млн українців подали заявки на отримання тисячі гривень за програмою зимова єПідтримка.
Про це на засіданні уряду 24 грудня розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, понад 5 млн вже отримали цю допомогу від держави.
Також у грудні розпочалися виплати за програмою «Тепла зима». «Держава спрямувала на її реалізацію 3,8 млрд грн. Таким чином майже 600 тис. українців отримають додатково по 6,5 тис. грн. Це діти з родин переселенців, сім’ї, де є люди з інвалідністю, діти із малозабезпечених родин», - додав глава уряду.
Тисяча «Зимової єПідтримки». Що з банківськими даними, куди підуть кошти тих, хто відмовився, і чи вплинуть виплати на економіку
Шмигаль повідомив, що є також величезний попит на нову програму єКнига.
«Зареєструвалося понад 30 тис. 18-річних українців. Усі вони отримають від держави по 908 грн на купівлю українських книжок. Понад 15 мереж книжкових крамниць є партнерами програми. Це сприятиме книговидавництву та поширенню культури читання серед молоді», - додав очільник уряду.