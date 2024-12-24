Водіїв та пішоходів закликають бути особливо обережними.

До кінця дня, вночі та вранці 25 грудня в Україні очікується туман, крім заходу та півдня.

Про це повідомляє ДСНС.

“Увага! Туман! До кінця дня 24 грудня в Україні, крім західних і більшості південних областей, у Києві та регіоні, а також вночі та вранці 25 грудня у північній частині країни синоптики прогнозують туман”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що видимість 200-500 метрів. І рівень небезпеки, жовтий.

“Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту. Дотримуйтеся правил дорожнього руху та будьте уважними! Бережіть себе та близьких!” – закликали рятувальники.