Рятувальники евакуювали двох літніх людей з прифронтової Куп'янщини

З прифронтового населеного пункту Куп'янського району Харківщини рятувальники евакуювали 2 літніх людей.
Про це повідомляє ДСНС Харківської області.
"За допомогою броньованого автомобіля надзвичайники вивезли з села Кутьківка, що на Куп’янщині, двох жінок, віком 81 та 85 років", — ідеться у повідомленні.
У ДСНС нагадують: евакуація цивільного населення з прифронтових населених пунктів Харківщини триває постійно. "Закликаємо не чекати та виїжджати з небезпечних територій – бережіть своє життя!"
- Кабмін зареєстрував у парламенті законопроєкт, яким хоче врегулювати, зокрема, питання проведення обов’язкової евакуації.