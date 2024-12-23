Рятувальники евакуювали двох літніх людей з прифронтової Куп'янщини

З прифронтового населеного пункту Куп'янського району Харківщини рятувальники евакуювали 2 літніх людей.

Про це повідомляє ДСНС Харківської області.

"За допомогою броньованого автомобіля надзвичайники вивезли з села Кутьківка, що на Куп’янщині, двох жінок, віком 81 та 85 років", — ідеться у повідомленні.

У ДСНС нагадують: евакуація цивільного населення з прифронтових населених пунктів Харківщини триває постійно. "Закликаємо не чекати та виїжджати з небезпечних територій – бережіть своє життя!"