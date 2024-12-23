Олександр Усик – Тайсон Ф’юрі 2. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Тайсон Ф’юрі 2. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Рекордні цифри: за добу кордон перетнули 150 тисяч українців, — ДПСУ
Рекордні цифри: за добу кордон перетнули 150 тисяч українців, — ДПСУ
Бюст Леніна в труну і сухарики до кави
Бюст Леніна в труну і сухарики до кави
Катар погрожує “зупинити” продаж газу в ЄС, якщо його оштрафують згідно із законом про належну обачність
Катар погрожує “зупинити” продаж газу в ЄС, якщо його оштрафують згідно із законом про належну обачність
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
NYT: Іран перебуває у повномасштабній енергетичній кризі, виробництво майже зупинилося
NYT: Іран перебуває у повномасштабній енергетичній кризі, виробництво майже зупинилося
Олександр Усик переміг Тайсона Ф’юрі одноголосним рішенням суддів
Олександр Усик переміг Тайсона Ф’юрі одноголосним рішенням суддів
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Соратницю Азарова , яка готувала антиукраїнські виступи для постпреда РФ при ООН, засудили до 14 років тюрми
Соратницю Азарова , яка готувала антиукраїнські виступи для постпреда РФ при ООН, засудили до 14 років тюрми
ГоловнаСуспільствоЖиття

Рятувальники евакуювали двох літніх людей з прифронтової Куп'янщини

У ДСНС Харківщини закликають цивільних евакуюватися.

Рятувальники евакуювали двох літніх людей з прифронтової Куп'янщини
Фото: ДСНС Харківської області

З прифронтового населеного пункту Куп'янського району Харківщини рятувальники евакуювали 2 літніх людей.

Про це повідомляє ДСНС Харківської області.

"За допомогою броньованого автомобіля надзвичайники вивезли з села Кутьківка, що на Куп’янщині,  двох жінок, віком 81 та 85 років", — ідеться у повідомленні.

У ДСНС нагадують: евакуація цивільного населення з прифронтових населених пунктів Харківщини триває постійно. "Закликаємо не чекати та виїжджати з небезпечних територій – бережіть своє життя!"

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies