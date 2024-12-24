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На Херсонщині росіяни вбили одну людину і двох поранили

Під ворожі обстріли потрапили майже чотири десятки населених пунктів області.

На Херсонщині росіяни вбили одну людину і двох поранили
тризуб
Фото: Іван Станіславський

За минулу добу росіяни вбили на Херсонщині одну людину і двох поранили.

Про це повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися майже чотири десятки населених пунктів, зокрема, Антонівка, Придніпровське, Садове, Молодіжне, Комишани, Білозерка, Кізомис, Станіслав, Широка Балка, Томина Балка, Гончарне, Новодмитрівка, Микільське, Дар'ївка, Понятівка, Берислав, Шляхове, Одрадокам'янка, Новоберислав, Львове, Томарине, Веселе, Бургунка, Вірівка, Іванівка, Козацьке, Монастирське, Тягинка, Новотягинка, Дніпровське, Федорівка, Ольгівка, Новоолександрівка, Миколаївка, Гаврилівка, Осокорівка, Нововоронцовка та Херсон.

Прокудін додав, що російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема, пошкодили 19 приватних будинків. 

Також окупанти понівечили газопровід, господарчу споруду і приватний автомобіль.

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