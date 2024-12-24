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ЗМІ: Україна розробляє ракету, здатну завдати удару по Москві

Не надто потужна, але дешева й далекобійна розробка отримала назву "Трембіта".

ЗМІ: Україна розробляє ракету, здатну завдати удару по Москві
Випробування "Трембіти"
Фото: Сергій Бірюков

Видання Politico дізналося про розробку українськими інженерами ракети, здатної подолати відстань до Москви, яку за тонку легку продовгувату конструкцію назвали "Трембітою".

Особливість цього засобу ураження в його невеликій вартості: ракета-приманка, яка має на меті відволікти та виснажити ворожу систему протиповітряної оборони, стартує в ціні від 3 тисяч доларів, а з бойовою частиною у 20-30 кілограмів сума зростає до 15 тисяч в американській валюті. 

За мірками світових ракетних програм це надзвичайно вигідна розробка. Як жартує очільник інженерної групи Сергій Бірюков, "це ракета-волоцюга, але багато волоцюг можуть спричинити великі неприємності".

Наразі вже готова версія "Трембіти", здатна пролетіти 200 кілометрів зі швидкістю 400 км/год. Розробники працюють над тим, щоб збільшити дальність польоту і зробити ракету серйозною загрозою для столиці країни-агресора. 

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