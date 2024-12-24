ЗМІ: Україна розробляє ракету, здатну завдати удару по Москві

Видання Politico дізналося про розробку українськими інженерами ракети, здатної подолати відстань до Москви, яку за тонку легку продовгувату конструкцію назвали "Трембітою".

Особливість цього засобу ураження в його невеликій вартості: ракета-приманка, яка має на меті відволікти та виснажити ворожу систему протиповітряної оборони, стартує в ціні від 3 тисяч доларів, а з бойовою частиною у 20-30 кілограмів сума зростає до 15 тисяч в американській валюті.

За мірками світових ракетних програм це надзвичайно вигідна розробка. Як жартує очільник інженерної групи Сергій Бірюков, "це ракета-волоцюга, але багато волоцюг можуть спричинити великі неприємності".

Наразі вже готова версія "Трембіти", здатна пролетіти 200 кілометрів зі швидкістю 400 км/год. Розробники працюють над тим, щоб збільшити дальність польоту і зробити ракету серйозною загрозою для столиці країни-агресора.

