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Окупаційна армія обстріляла 6 громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів області.

Окупаційна армія обстріляла 6 громад Сумщини
Окупаційна армія обстріляла 6 громад Сумщини (архівне фото)
Фото: Пресслужба ДСНС

Сьогодні, 23 грудня, російських обстрілів зазнали Хотінська Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Хутір-Михайлівська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА

Всього протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів Сумської області, під час яких пролунав 61 вибух. 

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По Великописарівській громаді ворог бив з РСЗВ, артилерії, мінометів та дронами.

Білопільську громаду росіяни атакували мінометами та дронами.

По Хутір-Михайлівській, Хотінській та Путивльській громадам армія РФ била дронами, а по Краснопільській - мінометом.

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