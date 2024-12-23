Окупаційна армія обстріляла 6 громад Сумщини

Сьогодні, 23 грудня, російських обстрілів зазнали Хотінська Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Хутір-Михайлівська громади Сумської області.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
Всього протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів Сумської області, під час яких пролунав 61 вибух.
По Великописарівській громаді ворог бив з РСЗВ, артилерії, мінометів та дронами.
Білопільську громаду росіяни атакували мінометами та дронами.
По Хутір-Михайлівській, Хотінській та Путивльській громадам армія РФ била дронами, а по Краснопільській - мінометом.