Окупаційна армія обстріляла 6 громад Сумщини

Сьогодні, 23 грудня, російських обстрілів зазнали Хотінська Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Хутір-Михайлівська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів Сумської області, під час яких пролунав 61 вибух.

По Великописарівській громаді ворог бив з РСЗВ, артилерії, мінометів та дронами.

Білопільську громаду росіяни атакували мінометами та дронами.

По Хутір-Михайлівській, Хотінській та Путивльській громадам армія РФ била дронами, а по Краснопільській - мінометом.