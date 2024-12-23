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12-та бригада НГУ “Азов” повідомила, що відтепер приймає до своїх лав іноземців

Бійці з усього світу вже стали до лав Сил оборони і стоять пліч-о-пліч з українцями проти агресора.

12-та бригада НГУ “Азов” повідомила, що відтепер приймає до своїх лав іноземців
Підполковник Денис «Редіс» Прокопенко та танкісти 12-ї бригади спеціального призначення НГУ «Азов»
Фото: тг-канал АЗОВ

12-та бригада Національної гвардії України “Азов” повідомила, що відтепер приймає до своїх лав іноземців.

Про це повідомила пресслужба 12-ї бригади “Азов”.

“12-та бригада спеціального призначення “Азов” — один із найбоєздатніших підрозділів Сил безпеки й оборони України. Вже понад 10 років ми протистоїмо Росії, стримуючи навалу окупантів на вільний, цивілізований світ”, - йдеться у повідомленні.

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В пресслужбі нагадали, що бійці з усього світу вже стали до лав Сил оборони і стоять пліч-о-пліч з українцями проти агресора.

Щоб доєднатись до бригади, треба заповнити анкету за посиланням, після цього з бажаючим зв'яжуться і розкажуть про подальші дії.

  • В застосунку "Армія+" з'явилась можливість переведення для військових Нацгвардії між підрозділами. Планується додати функцію переведень між ЗСУ та Нацгвардією, а також підключити прикордонників.
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