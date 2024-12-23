NYT: Іран перебуває у повномасштабній енергетичній кризі, виробництво майже зупинилося
NYT: Іран перебуває у повномасштабній енергетичній кризі, виробництво майже зупинилося
Соратницю Азарова , яка готувала антиукраїнські виступи для постпреда РФ при ООН, засудили до 14 років тюрми
Соратницю Азарова , яка готувала антиукраїнські виступи для постпреда РФ при ООН, засудили до 14 років тюрми
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Катар погрожує “зупинити” продаж газу в ЄС, якщо його оштрафують згідно із законом про належну обачність
Катар погрожує “зупинити” продаж газу в ЄС, якщо його оштрафують згідно із законом про належну обачність
Бюст Леніна в труну і сухарики до кави
Бюст Леніна в труну і сухарики до кави
Рекордні цифри: за добу кордон перетнули 150 тисяч українців, — ДПСУ
Рекордні цифри: за добу кордон перетнули 150 тисяч українців, — ДПСУ
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Олександр Усик переміг Тайсона Ф’юрі одноголосним рішенням суддів
Олександр Усик переміг Тайсона Ф’юрі одноголосним рішенням суддів
Олександр Усик – Тайсон Ф’юрі 2. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Тайсон Ф’юрі 2. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
ГоловнаСуспільствоПодії

Поліція підозрює мешканця Київщини у зберіганні зброї та боєприпасів

У чоловіка знайшли, зокрема, автомат та магазини до нього.

Поліція підозрює мешканця Київщини у зберіганні зброї та боєприпасів
Поліція підозрює мешканця Київщини у зберіганні зброї та боєприпасів
Фото: Поліція Київшини

Співробітники поліції Київської області затримали 51-річного чоловіка, якого підозрюють в тому, що він незаконно зберігав вогнепальну зброю та боєприпаси до неї. 

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

Правоохоронці затримали 51-річного мешканця Ірпеня, який перебував на вулиці із сумкою та автоматичною зброєю в руках.

Також у нього виявили та вилучили: корпуси ручних уламкових гранат та підривачі типу УЗРГМ до них, автомат та магазини до нього, глушник до вогнепальної зброї, пістолет ТТ, бойовий револьвер та понад 400 набоїв різного калібру.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Поліцейські затримали чоловіка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies