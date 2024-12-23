У чоловіка знайшли, зокрема, автомат та магазини до нього.

Поліція підозрює мешканця Київщини у зберіганні зброї та боєприпасів

Співробітники поліції Київської області затримали 51-річного чоловіка, якого підозрюють в тому, що він незаконно зберігав вогнепальну зброю та боєприпаси до неї.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

Правоохоронці затримали 51-річного мешканця Ірпеня, який перебував на вулиці із сумкою та автоматичною зброєю в руках.

Також у нього виявили та вилучили: корпуси ручних уламкових гранат та підривачі типу УЗРГМ до них, автомат та магазини до нього, глушник до вогнепальної зброї, пістолет ТТ, бойовий револьвер та понад 400 набоїв різного калібру.

Поліцейські затримали чоловіка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.