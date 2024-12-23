Росіяни втрачають цілі взводи під час невдалих штурмів правобережжя Херсонщини, — "Атеш"

Російська армія втрачає цілі взводи при спробах штурмів правого берега Херсонщини. Попри невдачі, військове командування продовжує відправляти солдатів "на вірну смерть".

Про це інформує партизанський рух "Атеш".

Агенти руху "АТЕШ" інформують про складну ситуацію в підрозділах окупантів на лівобережній частині Херсонської області. Зокрема, мова йде про підрозділи 70 мотострілкової дивізії, які зазнали втрат під час одного з невдалих штурмів правобережжя.

"Нещодавна спроба штурму правого берега закончилася для російських військових катастрофою: цілі взводи не повернулися, що серйозно підірвало моральний стан військовослужбовців. Військове керівництво, незважаючи на це, продовжує посилати своїх людей "на вірну смерть", прагнучи знайти більш вигідне місце для висадки десанту", — кажуть партизани.

Ситуацію ускладнюють некомпетентні командири ЗС РФ. Це все заставляє російських солдатів шукати будь-які способи вижити.