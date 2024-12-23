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Лубінець поскаржився в Міносвіти на викладача КНУ через його скандальну заяву про жінок

Також омбудсман заявив, що вбачає потребу звернутися з цього приводу і до Служби безпеки.

Лубінець поскаржився в Міносвіти на викладача КНУ через його скандальну заяву про жінок
Дмитро Лубінець, Уповноважений Верховної Ради з прав людини
Фото: Олександр Ратушняк

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець написав листи у Міносвіти на професора Київського національного університету й журналіста Микиту Василенка.

За словами омбудсмана, він уже раніше звертався зі скаргами на Василенка до адміністрації університету і тоді виш притягнув його до дисциплінарної відповідальності - професор отримав догану

«Реагую на його висловлювання вже вдруге — написав листи на МОН із метою здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю закладу освіти і на університет із вимогою провести службове розслідування. Також вбачаю потребу звернутися до СБУ», - повідомив Лубінець.

  • Василенко дав інтерв’ю Олександру Шелесту, у якому висловив думку, що контингент іноземних миротворців в Україні міг би покращити демографічну ситуацію, пише «Громадське». 
  • За словами професора, миротворці, які «не проходили випробувань фронтом, а виховані на добрій європейській їжі», зацікавлять «тисячі голодних українських жінок», які «не встигли виїхати, або чоловіки яких убиті чи покалічені».
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