Лубінець поскаржився в Міносвіти на викладача КНУ через його скандальну заяву про жінок

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець написав листи у Міносвіти на професора Київського національного університету й журналіста Микиту Василенка.
За словами омбудсмана, він уже раніше звертався зі скаргами на Василенка до адміністрації університету і тоді виш притягнув його до дисциплінарної відповідальності - професор отримав догану
«Реагую на його висловлювання вже вдруге — написав листи на МОН із метою здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю закладу освіти і на університет із вимогою провести службове розслідування. Також вбачаю потребу звернутися до СБУ», - повідомив Лубінець.
- Василенко дав інтерв’ю Олександру Шелесту, у якому висловив думку, що контингент іноземних миротворців в Україні міг би покращити демографічну ситуацію, пише «Громадське».
- За словами професора, миротворці, які «не проходили випробувань фронтом, а виховані на добрій європейській їжі», зацікавлять «тисячі голодних українських жінок», які «не встигли виїхати, або чоловіки яких убиті чи покалічені».