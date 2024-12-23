Лубінець поскаржився в Міносвіти на викладача КНУ через його скандальну заяву про жінок

Також омбудсман заявив, що вбачає потребу звернутися з цього приводу і до Служби безпеки.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець написав листи у Міносвіти на професора Київського національного університету й журналіста Микиту Василенка.

За словами омбудсмана, він уже раніше звертався зі скаргами на Василенка до адміністрації університету і тоді виш притягнув його до дисциплінарної відповідальності - професор отримав догану

«Реагую на його висловлювання вже вдруге — написав листи на МОН із метою здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю закладу освіти і на університет із вимогою провести службове розслідування. Також вбачаю потребу звернутися до СБУ», - повідомив Лубінець.