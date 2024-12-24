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​Генштаб: російські окупанти втратили за добу орієнтовно 1630 осіб

Також у ворога поменшало на 30 одиниць ББМ, 9 танків, і 44 безпілотники.

​Генштаб: російські окупанти втратили за добу орієнтовно 1630 осіб
втрати російської армії
Фото: скрин відео

За добу, 23 грудня, російська окупаційна армія втратила ще орієнтовно 1630 осіб, тож загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ цифра зросла до 777720.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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втрати армії РФ станом на 24 грудня 2024 року
втрати армії РФ станом на 24 грудня 2024 року

Серед інших втрат ворога:

  • танків ‒ 9624 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19915 (+30) од,
  • артилерійських систем – 21323 (+10) од,
  • РСЗВ – 1256 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1030 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20834 (+44),
  • крилаті ракети ‒ 2948 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 32086 (+47) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3667 (+3).

Дані уточнюються, додали у Генштабі.

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