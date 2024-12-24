​Генштаб: російські окупанти втратили за добу орієнтовно 1630 осіб

За добу, 23 грудня, російська окупаційна армія втратила ще орієнтовно 1630 осіб, тож загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ цифра зросла до 777720.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Серед інших втрат ворога:
- танків ‒ 9624 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19915 (+30) од,
- артилерійських систем – 21323 (+10) од,
- РСЗВ – 1256 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1030 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20834 (+44),
- крилаті ракети ‒ 2948 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 32086 (+47) од,
- спеціальна техніка ‒ 3667 (+3).
Дані уточнюються, додали у Генштабі.