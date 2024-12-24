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На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 2 отримали поранення

Люди постраждали у населених пунктах Костянтинівка, Покровськ, Сіверськ.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 2 отримали поранення
Фото: телеграм / Zelenskiy

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 2 отримали поранення.

Про це повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін. 

“За 23 грудня росіяни вбили 1 жителя Донеччини – в Костянтинівці. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення”, – йдеться в повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 24 грудня.

Покровський район. У Покровську поранено людину, пошкоджено 7 будинків.

Краматорський район. У Костянтинівці загинула людина, пошкоджені 4 приватні будинки, 3 кіоски, газогін.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і 4 промислові будівлі. У Сіверську поранено людину, пошкоджено 15 будинків.

Всього за добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 614 людей, у тому числі 14 дітей.

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