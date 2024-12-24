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За добу Росія атакувала 13 населених пунктів Запорізької області

Регіон зазнав 200 ударів ворога.

За добу Росія атакувала 13 населених пунктів Запорізької області
обстріли Запорізької області, фото ілюстративне
Фото: Іван Федоров

За добу російські окупанти завдали 200 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив керівник ОВА Іван Федоров.

За його словами, окупаційні війська здійснили 34 авіаційні удари по Новобойківському, Степногірську,  Приморському та Темирівці. 

Крім того, 72 БпЛА різної модифікації атакували Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку.

Ще чотири обстріли з РСЗВ росіяни зробили по Новоданилівці. А 90 артобстрілів - по території Кам'янського, П’ятихаток, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки. 

За словами Федорова, є 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури у регіоні.

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