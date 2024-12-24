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У Херсоні через атаку російського дрона загинув чоловік

Унаслідок скидання вибухівки поранення, не сумісні з життям, дістав херсонець 1952 року народження.

У Херсоні через атаку російського дрона загинув чоловік
Фото: З відкритих джерел

УХерсоні внаслідок скидання вибухівки із російського дрона загинув чоловік.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Близько 14:00 внаслідок скидання вибухівки з БпЛА поранення, не сумісні з життям, дістав херсонець 1952 року народження. Мої співчуття рідним і близьким вбитого", - написав він у Telegram.

Росіяни постійно атакують з безпілотника цивільних у Херсоні та області.

Раніше також повідомлялося, що окупанти дистанційно розкидають на дорогах Херсонщини пастки-"їжаки", щоб потім атакувати цивільні автомобілі. Росіяни також почали дистанційно мінувати територію Херсона та сквери і парки протипіхотними мінами-"пелюстками".

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