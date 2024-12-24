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Поліція повідомила про підозру чоловіку, який підірвав гранату на Київщини

Тілесних ушкоджень зазнали двоє людей і сам зловмисник.

Поліція повідомила про підозру чоловіку, який підірвав гранату на Київщини
Наслідки вибуху гранати в квартирі на Київщині
Фото: Поліція Київщини

Днями в одному з будинків села Гавронщина Київської області стався вибух гранати. 

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

“На місці події правоохоронці попередньо встановили, що між 31-річним чоловіком у стані алкогольного сп’яніння виник конфлікт зі своєю сестрою та її знайомим. Після чого зловмисник дістав гранату та кинув її у бік присутніх”, - розповіли в поліції.

Внаслідок вибуху чоловік отримав посічені рани тіла, а жінка — контузію та осколкові поранення ноги. Після надання медичної допомоги жінка від госпіталізації відмовилася. 

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Крім того, тілесних ушкоджень зазнав і сам зловмисник, йому надали медичну допомогу.

Зловмисника затримали, йому повідомили про підозру (ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 5, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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