Судитимуть помічницю судді, яка “зливала” інформацію з реєстру судових рішень

У першу чергу кримінальників цікавили заплановані обшуки чи проведення слідчих дій стосовно визначених осіб.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно помічниці судді Дніпровського апеляційного суду, яка передавала кримінальникам закриту інформацію із реєстру судових рішень.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронного органу.

Обвинувальний акт направлено до суду.

“Товаришуючи з особами, які мали відношення до місцевих кримінальних кіл, помічниця судді допомагала їм з отриманням потрібної інформації”, ‒ зазначили правоохоронці.

У першу чергу кримінальників цікавили заплановані обшуки чи проведення слідчих дій стосовно визначених осіб.

Прізвища, які треба було перевірити, помічниця судді отримувала через месенджер, після чого перевіряла дані у “Єдиному державному реєстрі судових рішень”. Згідно з домовленостями, жінка повинна була перевіряти реєстр щонайменше двічі на тиждень. Задокументовано низку фактів “зливу” закритої інформації стороннім особам.

Після викриття її звільнили.