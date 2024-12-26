Судитимуть помічницю судді, яка “зливала” інформацію з реєстру судових рішень

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно помічниці судді Дніпровського апеляційного суду, яка передавала кримінальникам закриту інформацію із реєстру судових рішень.
Про це йдеться у пресрелізі правоохоронного органу.
Обвинувальний акт направлено до суду.
“Товаришуючи з особами, які мали відношення до місцевих кримінальних кіл, помічниця судді допомагала їм з отриманням потрібної інформації”, ‒ зазначили правоохоронці.
У першу чергу кримінальників цікавили заплановані обшуки чи проведення слідчих дій стосовно визначених осіб.
Прізвища, які треба було перевірити, помічниця судді отримувала через месенджер, після чого перевіряла дані у “Єдиному державному реєстрі судових рішень”. Згідно з домовленостями, жінка повинна була перевіряти реєстр щонайменше двічі на тиждень. Задокументовано низку фактів “зливу” закритої інформації стороннім особам.
Після викриття її звільнили.
- Раніше стало відомо, що працівники ДБР за повідомили про підозру директору підприємства з Кривого Рогу, яке у 2023 році поставило одній з військових частин 20 тисяч спальних мішків низької якості.