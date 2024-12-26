Сербські студенти знову організували антипрезидентський мітинг

Протести через трагедію на вокзалі у місті Нові-Сад не вщухають.

У сербській столиці Белграді сотні студентів взяли участь у марші з вимогою до президента Александра Вучича та його керівної партії визнати свою відповідальність за трагедію у Нові-Саді, де падіння даху вокзалу призвело до загибелі 15 осіб.

Як пише The Guardian, мітингарі прийшли до будівлі офісу генерального прокурора, де передали 1000 однакових листів із закликом до правоохоронної системи "боротися за справедливість і закон, а не здійснювати політичні та корупційні зловживання". Прокурорів звинувачують у повільному просуванні справи та небажанні називати винуватців неналежного стану будівлі вокзалу.

До студентського протесту доєдналися опозиційні сербські партії. Разом вони тримали в руках плакати із числом "15", вшановуючи жертв, та символом акцій непокори - кривавою долонею, яка символізує причетність влади до смертей.