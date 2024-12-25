Спецпредставник США Келлог засудив масовану ракетну атаку РФ по Україні на Різдво

Спецпредставник з питань Росії та України США генерал Кіт Келлог засудив масовану ракетну атаку Росії проти України на Різдво.

Про це Кіт Келлог написав у мережі "Х".

Майбутній спеціальний посланець США з питань України та РФ Кіт Келлог наголосив, що Різдво мало би бути часом миру, але Україна знову опинилася під російським обстрілом. У зв'язку з цим США рішуче налаштовані встановити мир як ніколи раніше.

"Різдво має бути часом миру, проте Україна зазнала жорстокого нападу на Різдво. Завдавати великомасштабних ракетних і безпілотних ударів у день народження Господа неправильно. Світ уважно стежить за діями обох сторін. США сповнені рішучості принести мир у регіон як ніколи", — написав Келлог.