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Папа Франциск офіційно розпочав церковний ювілейний рік

Кожну чверть століття паломники їдуть до Рима за особливим прощенням гріхів.

Папа Франциск офіційно розпочав церковний ювілейний рік
Папа Франциск стукає у Святі двері
Фото: EPA/UPG

У Святвечір Папа Римський Франциск оголосив про початок ювілейного церковного року, який відзначається кожну чверть століття і супроводжується масовим паломництвом до Рима за спеціальним святковим відпущенням гріхів.

Як пише Reuters, понтифік у колісному кріслі символічно вдарив тричі у бронзові Святі двері, які відчиняються у базиліці Святого Петра лише у ювілейні роки. Ватикан очікує, що кожного дня через ці двері проходитимуть близько 100 тисяч вірян, а загальна кількість прочан може сягнути 32 мільйонів людей.

Темою ювілейного року Римо-католицької церкви є надія. Франциск закликав розвинені країни допомогти менш заможним державам "позбутися тягаря боргів як сучасної форми рабства". У 2000 році аналогічне звернення папи Івана Павла ІІ допомогло розпочати кампанію, яка за 15 років призвела до списання 150 мільярдів доларів заборгованості. 

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