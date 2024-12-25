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Трамп пообіцяв перейменувати найвищу гору Сполучених Штатів

Замість автентичної назви хоче повернути ім'я одного з президентів.

Трамп пообіцяв перейменувати найвищу гору Сполучених Штатів
Гора Деналі
Фото: AP

Обраний президент США Дональд Трамп повторив свою стару обіцянку скасувати рішення адміністрації Барака Обами про перейменування найвищої гори країни.

Як пише Fox News, республіканець ще у 2015 році виступив проти того, щоб пік на Алясці, який носив ім'я 25-ого президента США Вільяма Мак-Кінлі, став горою Деналі - ця назва у перекладі з мови місцевих атабаскських племен означає "великий" чи "високий". 

За час свого першого перебування у Білому домі Трамп так і не вжив заходів щодо перейменування. Проте зараз, майже десять років потому, знову повернувся до цього питання. Він вважає, що його однопартієць "був хорошим президентом", а прибрати його ім'я з назви гори "було образою для його рідного штату Огайо". 

Мак-Кінлі виграв вибори у 1896 році, а через півроку після переобрання на другий термін, у вересні 1901-ого, був застрелений анархістом. Він ніколи не відвідував Аляску. 

Представники штату у Конгресі розкритикували ідею Трампа - навіть попри те, що належать до Республіканської партії. Вони наполягають на тому, що назва Деналі відображає культуру Аляски та має понад тисячолітню історію.

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