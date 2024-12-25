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ЗМІ: Байден на прощання завдасть удару по путінській "військовій скрині"

Перед завершенням каденції президент США розглядає санкції проти російської енергетики.

ЗМІ: Байден на прощання завдасть удару по путінській "військовій скрині"
Джо Байден
Фото: EPA/UPG

Видання Washington Post стверджує, що за лічені тижні до завершення перебування в Овальному кабінеті президент США Джо Байден має намір дати адміністрації свого наступника Дональда Трампа важелі впливу на Москву щодо переговорів про завершення війни в Україні.

Йдеться про жорсткі санкції проти російської енергетики, які мають "завдати удару по путінській військовій скрині", тобто зменшити можливості для фінансування війни. Обмеження мають бути спрямовані на так званий "тіньовий флот", який дозволяє Кремлю транспортувати нафту, ігноруючи запроваджені заборони.

Також у Білому домі думають про відкликання ліцензій банків щодо обробки транзакцій, пов'язаних з російським енергетичним сектором. Мета цих дій - знизити доходи путінського режиму від експорту енергоносіїв у два рази в наступні 6-12 місяців.

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