Білла Клінтона виписали з лікарні - його жар виявився звичайним грипом

42-ий президент Сполучених Штатів Білл Клінтон був виписаний з госпіталю університету Джорджтауну у Вашингтоні, куди напередодні потрапив зі скаргою на жар.

Як пише Bloomberg, колишній господар Білого дому отримав від лікарів діагноз "грип". Життю 78-річного політика нічого не загрожує, тож шлях до одужання він зможе продовжити в домашніх умовах.

Представник експрезидента Анхель Уренья передав від імені Клінтона слова "глибокої подяки за надзвичайне піклування", яке той отримав у медичному закладі. Речник також заявив, що Клінтон "був дуже зворушений словами підтримки, які він отримав від американців" та побажав усім "щасливих та здорових свят".

Клінтон під час передвиборчої кампанії активно підтримував Камалу Гарріс, агітуючи за неї на партійних мітингах у ключових штатах. Востаннє він скаржився на здоров'я у 2022 році, коли підхопив коронавірус - але симптоми, за словами експрезидента, були "помірними".