П'ять учасників заворушень в Амстердамі отримали судові вироки

Суд у Нідерландах покарав п'ятьох учасників масових сутичок в Амстердамі, які відбулися на початку листопада на тлі футбольного матчу між місцевим "Аяксом" та "Маккабі" з Тель-Авіва.

Як пише The Guardian, прокуратура відмовилася трактувати події, які в Ізраїлі назвали погромом, як "діяльність на основі антисемітизму". Сторона звинувачення вирішила, що причиною для агресії в бік ізраїльських вболівальників "стала ситуація у Смузі Газа, а не антисемітська ідеологія".

Відповідно вироки видалися відносно м'якими: найбільший з них становить пів року ув'язнення - чоловіку, який застосовував фізичне насильство до гостьових фанів. Натомість 19-річний хлопець взагалі уник позбавлення волі - йому призначили суспільно корисні роботи тривалістю 100 годин.

Ще шестеро пропалестинських активістів постануть перед Фемідою пізніше.