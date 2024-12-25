Трамп дорікнув Байдену за скасування смертної кари для 37 ув'язнених

Дональд Трамп заявив про незгоду із рішенням чинного президента Джо Байдена замінити вирок для 37 засуджених у США за тяжкі злочини зі смертної кари на більш м'яке покарання.

Як пише CNN, обраний глава держави назвав такий крок "позбавленим сенсу" і пообіцяв після інавгурації змусити департамент юстиції "рішуче використовувати смертну кару для захисту родин та дітей від ґвалтівників, вбивць та монстрів". Трамп стверджує, що Америка "знову стане нацією Закону та Порядку".

Після повернення до Білого дому республіканець не зможе скасувати рішення Байдена про заміну покарання для злочинців. Натомість він обіцяв запровадити смертну кару для мігрантів, які вбили цивільного громадянина США або офіцера поліції чи прикордонної служби.

Станом на зараз у Сполучених Штатах залишаються троє в'язнів, яких мають позбавити життя за їхні злочини: Роберт Боуерс, який вбив 11 людей у синагозі у 2018 році, Діланн Руф, що на ґрунті ідеології расизму здійснив масове вбивство у Південній Кароліні у 2015-ому, та один з організаторів вибухів на Бостонському марафоні у 2013 році Джохар Царнаєв.