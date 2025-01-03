Судитимуть податківця та його спільників, які збирали "данину" із підприємців Донеччини

Щомісячна плата з одного підприємця у середньому складала 8 тисяч гривень, у разі відкриття нової торгової точки – додатково 2,5 тис. грн щомісячно.

Завершили досудове розслідування щодо начальника одного з відділів Головного управління Державної податкової служби у Донецькій області та двох його спільників, які брали гроші із підприємців за не створення перешкод у здійсненні підприємницької діяльності.

Як повідомили у ДБР, обвинувальний акт направлено до суду.

Схему організував начальник одного з відділів ГУ ДПС у Донецькій області на початку вересня 2023. До "справи" залучив колишню працівницю податкової та її сина.

Учасники групи встановили щомісячне "оподатковування" для місцевих комерсантів. За гроші вони обіцяли невтручання в підприємницьку діяльність, роботу без перевірок та можливість торгівлі товарами без відповідних дозволів. Щомісячна плата з одного підприємця у середньому складала 8 тисяч гривень, у разі відкриття нової торгової точки – додатково 2,5 тис. грн щомісячно.

Зловмисники діяли з дотриманням конспірації: зустрічі проводили в автомобілі, гроші отримували готівкою, яку накопичували у підконтрольному фігурантам магазині, а також у безготівковій формі: кошти перераховували на окрему картку.

В квітні 2024 обвинувачених затримали. Під час проведення обшуків в них вилучені золоті злитки, майже 12 млн гривень готівкою, на які наклали арешт, щоб надалі конфіскувати в дохід держави. Крім цього, запустили процедуру передачі вилученого майна до управління АРМА.

Начальник одного з відділів ГУ ДПС у Донецькій області та двоє його спільників обвинувачуються в одержанні неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням, вчинене повторно та організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України).

На час досудового розслідування податківця було відсторонено від виконання службових обов’язків.

Крім того, працівники Бюро викрили чотирьох підприємців, які добровільно систематично користувалися "послугами" злочинної групи за можливість ведення незаконного бізнесу.

Вони обвинувачуються у наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 369 КК України). Обвинувальні акти щодо них також направлено до суду.