У Німеччині через феєрверки у новорічну ніч загинули 5 людей. У Берліні затримали сотні людей
У Німеччині через феєрверки у новорічну ніч загинули 5 людей. У Берліні затримали сотні людей
Зеленський: Зупинка транзиту російського газу - це одна з найбільших поразок Москви
Зеленський: Зупинка транзиту російського газу - це одна з найбільших поразок Москви
Через російську атаку на Київ загинуло подружжя науковців Ігор Зима та Олеся Сокур
Через російську атаку на Київ загинуло подружжя науковців Ігор Зима та Олеся Сокур
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
З 1 січня всі медзаклади зможуть офіційно брати кошти в пацієнтів, – пояснюємо, як влада хоче бороти платежі «в кишеню»
З 1 січня всі медзаклади зможуть офіційно брати кошти в пацієнтів, – пояснюємо, як влада хоче бороти платежі «в кишеню»
​​Без російського транзиту. Що буде з газом у новому році
​​Без російського транзиту. Що буде з газом у новому році
Не можна все виправдати війною або як гусінь з’їдає освітній садок
Не можна все виправдати війною або як гусінь з’їдає освітній садок
ГУР: солдати армії КНДР на Курщині понапивались у новорічну ніч
ГУР: солдати армії КНДР на Курщині понапивались у новорічну ніч
​З 1 січня розширено список медпрепаратів за програмою “Доступні ліки”
​З 1 січня розширено список медпрепаратів за програмою “Доступні ліки”
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донеччині за добу росіяни вбили одного мирного жителя

Людина загинула в Часовому Яру.

На Донеччині за добу росіяни вбили одного мирного жителя
Фото: телеграм / Zelenskiy

На Донеччині за минулу добу росіяни вбили одного мирного жителя. 

Про це повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін. 

“За 2 січня росіяни вбили 1 жителя Донеччини – в Часовому Яру”, – йдеться в повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 3 січня.

Покровський район. У Криворіжжі пошкоджено склад. У Покровській громаді пошкоджені 2 адмінбудівлі: у Срібному і Леонтовичах.

Краматорський район. У Лимані 1 будинок зруйновано і 6 пошкоджено. У Костянтинівці пошкоджені 4 багатоповерхівки і підприємство, у Стінках — приватний будинок. У Краматорську пошкоджено багатоповерхівку.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 багатоповерхівки. У Часовоярській громаді 1 людина загинула, пошкоджено 8 приватних будинків, багатоповерхівку і промислову будівлю.

Всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 167 людей, у тому числі 16 дітей.

Зазначимо, цієї ночі оборонці неба збили над Україною 60 із 93 російських ударних дронів. Ще 26 ворожих безпілотників не досягли цілей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies