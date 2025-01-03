На Донеччині за добу росіяни вбили одного мирного жителя

Людина загинула в Часовому Яру.

На Донеччині за минулу добу росіяни вбили одного мирного жителя.

Про це повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін.

“За 2 січня росіяни вбили 1 жителя Донеччини – в Часовому Яру”, – йдеться в повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 3 січня.

Покровський район. У Криворіжжі пошкоджено склад. У Покровській громаді пошкоджені 2 адмінбудівлі: у Срібному і Леонтовичах.

Краматорський район. У Лимані 1 будинок зруйновано і 6 пошкоджено. У Костянтинівці пошкоджені 4 багатоповерхівки і підприємство, у Стінках — приватний будинок. У Краматорську пошкоджено багатоповерхівку.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 багатоповерхівки. У Часовоярській громаді 1 людина загинула, пошкоджено 8 приватних будинків, багатоповерхівку і промислову будівлю.

Всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 167 людей, у тому числі 16 дітей.

Зазначимо, цієї ночі оборонці неба збили над Україною 60 із 93 російських ударних дронів. Ще 26 ворожих безпілотників не досягли цілей.