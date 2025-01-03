За добу росіяни запустили по Запорізькій області понад 200 дронів

Від ворожих обстрілів постраждали 13 населених пунтів області.

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Упродовж доби окупанти завдали 302 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області, запустили понад 200 безпілотників різних типів.

Про це повідомили у Запорізькій ОВА.

Війська Росії здійснили 5 авіаційних ударів по Малокатеринівці, Приморському, Щербаках та Новодарівці.

202 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське.

6 обстрілів із РСЗВ завдано по території Новодарівки, Щербаків та Білогір'я.

89 артилерійських ударів прийшлися по Лобковому, Гуляйполю, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Малинівці, Новодарівці та Ольгівському.

Надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.