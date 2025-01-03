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Будівництво захисту для ДніпроГЕС довірили фірмі, яка ремонтувала звалище

Сума угоди складає 4,36 мільярда гривень.

Будівництво захисту для ДніпроГЕС довірили фірмі, яка ремонтувала звалище
Дніпровська ГЕС після російської атаки
Фото: Офіс генпрокурора

Розслідувачі проєкту "Наші гроші" виявили у системі "Прозорро" підряд від "Укргідроенерго" щодо антидронового захисту для Дніпровської ГЕС на суму 4,36 мільярда гривень, який отримала маловідома фірма.

Угода була укладена без торгів, а більшість даних щодо закупівлі прихована через воєнний стан. Зведення захисних споруд довірили ТОВ "БК Адамант", яке прописане на Закарпатті та належить жителю Ужгорода Роману Топазли.

Послужний список фірми не вражає: найбільшим здобутком раніше була реконструкція сміттєзвалища у Київській області за 326 мільйонів гривень. Ще три проєкти - травмайна лінія та протизсувні конструкції у Києві і міст на Закарпатті - позначені в "Прозорро" як активні, тобто досі не виконані. Але це не завадило "Укргідроенерго" довіритися саме цьому підряднику.

"Наші гроші" відзначають, що загалом з 2022 року "Укргідроенерго" витратило на замовлення робіт з протидронового захисту та відновлення пошкоджених ГЕС 19,83 мільярда гривень, і при цьому більшість угод укладалися без торгів і з прихованим від громадськості кошторисом. 

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