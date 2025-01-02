Українські військові придбали у Армія+ більше тисячі залізничних квитків

Таку кількість квитків придбали трохи більше ніж за тиждень.

Українські захисники в період свят придбали у застосунку Армія+ 1 104 залізничні квитки.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

“Лише минулого тижня ми стартували з програмою Плюси, а вже маємо 14 000 користувачів, які заходили в застосунок і тестували сервіс замовлення квитків. Дякую нашому партнеру “Укрзалізниці” за підтримку військовослужбовців та інтеграцію своїх пропозицій в Армія+. І вже 540 000 військових можуть відчути таку підтримку українських компаній”, — розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Зазначається, що сервісом скористались 783 пасажири. Найчастіше купували квитки за день до відправлення поїзда (26% квитків). Протягом 24 години до відправки купували 20% квитків, а за 2 дні — 22%.

В міноборони нагадали, що в межах програми “Плюси” українські компанії пропонують спеціальні умови лояльності для військових. Першими свої “плюси” для військовослужбовців запропонували АТ “Укрзалізниця” та ПАТ “Укрнафта”, котра надає знижки на кожен літр бензину, дизпального та автогазу, а також 30% на меню АЗК.

Щоб дізнатись більше про умови та стати учасником програми “Плюси”, можна заповнити форму за посиланням.

Зараз цей сервіс доступний для військовослужбовців ЗСУ, НГУ та ДССТ, надалі доступ до застосунку, зокрема до “Плюсів”, поширюватиметься на всі Сили оборони України.