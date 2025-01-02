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Умєров анонсував масштабну перевірку у Сухопутних військах ЗСУ

За підсумками аналізу проведуть низку реформ.

Умєров анонсував масштабну перевірку у Сухопутних військах ЗСУ
Міністр оборони України Рустем Умєров
Фото: Олександр Ратушняк

Головна інспекція Міністерства оборони проведе комплексний аналіз Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

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За його словами, Сухопутні війська - найбільш чисельний та стратегічно важливий вид Збройних Сил, який відповідає за мобілізацію, підготовку, комплектування та ефективність бойових підрозділів.

«Події у Сухопутних військах безпосередньо впливають на ситуацію на фронті. Саме тому підтримую необхідність для нового командувача СВ ЗСУ генерал-майора Михайла Драпатого мати повну картину стану справ», - додав міністр.

За словами Умєрова, інспекція зробить аналіз організаційної структури та повноважень, оцінку ефективності управлінських процесів, перевірку на дотримання законодавства.

«На основі результатів перевірки ми запровадимо реформи у системі управління та кадрової політики в КСВ, оптимізуємо управлінські процеси, посилимо боєздатність наших підрозділів новими підходами до підготовки», - зазначив очільник Міноборони.

  • Серед останніх скандалів у Сухопутних військах ЗСУ – конфлікт між підрозділом Asgard і держслужбовцем Олександром Дмитрієвим.
  • Бійці підрозділу тоді оприлюднили у соцмережах звернення через Дмитрієва, який називає себе цивільним радником командувача Павлюка і поскаржилися, що він «дозволяє собі втручатись у роботу нашого підрозділу. А саме: віддавати накази військовим, погрожувати «ломати військових через коліно», та принижувати їх гідність».
  • На це відреагувало командування Сухопутних військ і пообіцяло розслідувати інцидент. Також прокоментував ситуацію і сам генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
  • Також командування змушене час від часу реагувати на корупційні правопорушення у ТЦК під час проведення мобілізації. 
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