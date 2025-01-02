Умєров анонсував масштабну перевірку у Сухопутних військах ЗСУ

Головна інспекція Міністерства оборони проведе комплексний аналіз Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

За його словами, Сухопутні війська - найбільш чисельний та стратегічно важливий вид Збройних Сил, який відповідає за мобілізацію, підготовку, комплектування та ефективність бойових підрозділів.

«Події у Сухопутних військах безпосередньо впливають на ситуацію на фронті. Саме тому підтримую необхідність для нового командувача СВ ЗСУ генерал-майора Михайла Драпатого мати повну картину стану справ», - додав міністр.

За словами Умєрова, інспекція зробить аналіз організаційної структури та повноважень, оцінку ефективності управлінських процесів, перевірку на дотримання законодавства.

«На основі результатів перевірки ми запровадимо реформи у системі управління та кадрової політики в КСВ, оптимізуємо управлінські процеси, посилимо боєздатність наших підрозділів новими підходами до підготовки», - зазначив очільник Міноборони.