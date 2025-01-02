Прикордонники Чопського загону затримали двох правопорушників із Кривого Рогу, які намагалися незаконно перетнути українсько-словацький кордон.
Про це повідомила Державна прикордонна служба.
Також було затримано двох переправників, які організували цю оборудку. Ділки вирішили замаскувати "клієнтів" під залізничників. Чоловіків вбрали у спецодяг працівників залізниці та світловідбиваючі жилети. Їм також дали кирку і лопату та наказали ні з ким не розмовляти.
Щоб оминути контрольні пости, порушників вирішили доставити у прикордоння залізничним транспортом. Їх посадили в електропотяг, що прямував у напрямку прикордонного міста Великий Березний. Після прибуття на кінцеву станцію переправники також вбралися у спецодяг залізничників і повели своїх клієнтів колією у напрямку кордону.
Вони вдавали, що оглядають колії, аж доки таким чином не дійшли до лісу. Далі їхній шлях мав пролягати горами.
"Коли група дійшла до загороджувального паркану, переправники допомогли «клієнтам» подолати його, вказали подальший напрям руху та залишили їх. Чоловікам наказали йти дуже швидко та при зустрічі з прикордонниками втікати від них. Втім, їм це не вдалося – їх затримав прикордонний наряд. У ході подальших заходів оперативні співробітники загону затримали й обох переправників. Ті виявилися місцевими жителями. Під час затримання обидва чоловіки не виконували законних вимог прикордонників і також намагалися втекти від наряду", - повідомили в ДПСУ.
Правопорушників доставили у прикордонний підрозділ. Осіб, що намагалися у незаконний спосіб перетнути державний кордон, притягнули до адміністративної відповідальності за ч.2 ст.204-1 КУпАП.
Переправників затримали у порядку ст.615 КПК України і також притягнули до адміністративної відповідальності за ст.185-10 ККУ "Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону".
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