Прикордонники затримали порушників, а також - двох переправників, які організували цю оборудку.

Прикордонники Чопського загону затримали двох правопорушників із Кривого Рогу, які намагалися незаконно перетнути українсько-словацький кордон.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Також було затримано двох переправників, які організували цю оборудку. Ділки вирішили замаскувати "клієнтів" під залізничників. Чоловіків вбрали у спецодяг працівників залізниці та світловідбиваючі жилети. Їм також дали кирку і лопату та наказали ні з ким не розмовляти.

Щоб оминути контрольні пости, порушників вирішили доставити у прикордоння залізничним транспортом. Їх посадили в електропотяг, що прямував у напрямку прикордонного міста Великий Березний. Після прибуття на кінцеву станцію переправники також вбралися у спецодяг залізничників і повели своїх клієнтів колією у напрямку кордону.

Вони вдавали, що оглядають колії, аж доки таким чином не дійшли до лісу. Далі їхній шлях мав пролягати горами.

Фото: ДПСУ

"Коли група дійшла до загороджувального паркану, переправники допомогли «клієнтам» подолати його, вказали подальший напрям руху та залишили їх. Чоловікам наказали йти дуже швидко та при зустрічі з прикордонниками втікати від них. Втім, їм це не вдалося – їх затримав прикордонний наряд. У ході подальших заходів оперативні співробітники загону затримали й обох переправників. Ті виявилися місцевими жителями. Під час затримання обидва чоловіки не виконували законних вимог прикордонників і також намагалися втекти від наряду", - повідомили в ДПСУ.

Правопорушників доставили у прикордонний підрозділ. Осіб, що намагалися у незаконний спосіб перетнути державний кордон, притягнули до адміністративної відповідальності за ч.2 ст.204-1 КУпАП.

Фото: ДСНС

Переправників затримали у порядку ст.615 КПК України і також притягнули до адміністративної відповідальності за ст.185-10 ККУ "Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону".

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