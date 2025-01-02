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Служба зовнішньої розвідки: російських ув'язнених позбавили виплат за участь у війні проти України

При цьому вони мають меншу зарплату, ніж інші окупанти. 

Служба зовнішньої розвідки: російських ув'язнених позбавили виплат за участь у війні проти України
Фото: EPA/UPG

Росія станом на листопад 2024 діяла у війні проти України від 140 000 до 180 000 ув'язнених за вчинення злочинів. 

Загалом у російських колоніях і в'язницях торік перебувало 300 000-350 000 ув'язнених, що вдвічі менше, ніж у 2014 році. Про це повідомили в Службі зовнішньої розвідки. 

"Причина зменшення – російсько-українська війна", – вважають розвідники. 

Там додали, що з нового року набула чинності постанова російського уряду, що скасовує одноразову грошову виплату ув'язненим за підписання контракту з російським міністерство оборони для участі у війні. Раніше такі особи отримували до $3524, хоча ув'язнені та їхні родичі були позбавлені низки виплат і пільг, які отримували окупанти-добровольці. 

"Законодавче скасування одноразової виплати є свідченням поглиблення кризових явищ в економіці росії та дефіциту фінансових ресурсів", – вважають у Службі зовнішньої розвідки. 

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