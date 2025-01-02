Будівлі Верховної Ради постраждали внаслідок російської атаки безпілотників по центру Києва 1 січня.

Про це повідомила пресслужба парламенту.

"...вибухова хвиля пошкодила навколишні будинки, зокрема й адміністративні будівлі українського парламенту, де розміщені комітети та підрозділи Апарату Верховної Ради України. Учора на місці працювали правоохоронні органи та спеціальні служби, які зафіксували наслідки варварської атаки. Наразі триває оцінка завданих збитків", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що попри пошкодження, відповідні підрозділи Апарату ВРУ докладають максимум зусиль, аби оперативно усунути наслідки атаки та забезпечити безперебійну роботу Ради та її органів.

Фото: Пресслужба парламенту