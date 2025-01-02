Будівлі Верховної Ради постраждали внаслідок російської атаки безпілотників по центру Києва 1 січня.
Про це повідомила пресслужба парламенту.
"...вибухова хвиля пошкодила навколишні будинки, зокрема й адміністративні будівлі українського парламенту, де розміщені комітети та підрозділи Апарату Верховної Ради України. Учора на місці працювали правоохоронні органи та спеціальні служби, які зафіксували наслідки варварської атаки. Наразі триває оцінка завданих збитків", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що попри пошкодження, відповідні підрозділи Апарату ВРУ докладають максимум зусиль, аби оперативно усунути наслідки атаки та забезпечити безперебійну роботу Ради та її органів.
- Учора під ранок російська армія атакувала Київ дронами. Були пошкодження у Печерському та Святошинському районах. У першому пошкоджено житловий будинок і будівлю Нацбанку. Унаслідок російського удару загинули двоє людей – це подружжя науковців Ігоря Зими та Олесі Сокур. Ще семеро киян були поранені. Щонайменше трьох довелося госпіталізувати. У Святошинському районі ворог пошкодив трамвайні колії. Рух швидкісних трамваїв призупиняли, але ремонтники оперативно полагодили пошкоджені ділянки.
- В КМДА повідомляли, що через падіння уламків російських безпілотників у Печерському районі пошкоджень зазнали 17 будівель. Серед них – офісні приміщення, будівля Національного Банку, освітній заклад, а також - житлові будинки, в яких пошкоджено понад 250 квартир.