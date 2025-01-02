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Фахівці продовжують відкачувати олію, яка потрапила у Південний Буг після російського обстрілу

Уламки ворожого БпЛА пошкодили резервуар.  після чого стався витік.

Фахівці продовжують відкачувати олію, яка потрапила у Південний Буг після російського обстрілу
міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич
Фото: Скріншот відео

Тривають роботи з відкачування рослинної олії, яка забруднила Південний Буг після російського обстрілу 28 грудня.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

«Внаслідок падіння уламків БпЛА, в ніч на 28 грудня, було пошкоджено резервуар з рослинною олією агропромислового підприємства та стався витік олії на прилеглу територію та потрапляння в річку Південний Буг. З метою ліквідації наслідків з матеріального резерву Миколаєва виділено сорбуючи бонові загородження, які наші фахівці 10 взводу ДВГРЗ ДСНС локально встановили в місцях забруднення акваторії», - розповів очільник Миколаєва.

Сєнкеивч додав, що всі ці дні спеціалісти відкачують олію. Наразі відкачали вже 25 тонн і роботи продовжуються.

«Фахівці зазначають, що вагомого негативного впливу на навколишнє середовище немає, адже олія органічного походження», - додав міський голова.

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