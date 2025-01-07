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На Львівщині посадовці міськради організували систему "відкатів" за поставку оргтехніки

Організували схему заступник міського голови та начальниця відділу міськради. 

На Львівщині посадовці міськради організували систему "відкатів" за поставку оргтехніки
На Львівщині викрили посадовців міськради на "відкатах"
Фото: Нацполіція

На Львівщині поліція затримала посадовців однієї із міськрад області, які організували систему "відкатів" за поставку оргтехніки.

Про це розповіли у Нацполіції. 

Оганізував корупційну схему заступник міського голови. У спільники він залучив начальницю відділу однієї з міськрад області, яка відповідала за отримання коштів від підприємців.

За укладення договорів з державним органом посадовці вимагали від підприємців 7 % "відкату" від суми договору на постачання оргтехніки. 

Обох фігурантів правоохоронці затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після отримання ними чергового "траншу". Загалом задокументовано одержання зловмисниками 25 000 гривень хабарів.

На Львівщині затримали посадовців міськради
Фото: Нацполіція
На Львівщині затримали посадовців міськради

Наразі слідчі повідомили посадовцям про підозру за ч. 3 ст. 368 (Одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Санкція статті передбачає до десяти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років, з конфіскацією майна. 

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