На Львівщині посадовці міськради організували систему "відкатів" за поставку оргтехніки

На Львівщині поліція затримала посадовців однієї із міськрад області, які організували систему "відкатів" за поставку оргтехніки.
Про це розповіли у Нацполіції.
Оганізував корупційну схему заступник міського голови. У спільники він залучив начальницю відділу однієї з міськрад області, яка відповідала за отримання коштів від підприємців.
За укладення договорів з державним органом посадовці вимагали від підприємців 7 % "відкату" від суми договору на постачання оргтехніки.
Обох фігурантів правоохоронці затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після отримання ними чергового "траншу". Загалом задокументовано одержання зловмисниками 25 000 гривень хабарів.
Наразі слідчі повідомили посадовцям про підозру за ч. 3 ст. 368 (Одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.
Санкція статті передбачає до десяти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років, з конфіскацією майна.
- У Києві судитимуть посадовців КМДА, які вимагали у перевізника 40 тисяч гривень щотижня за право возити пасажирів.
- На Рівненщині голову громади затримали за одержання хабара в обмін на дозвіл вирубати сосни перед зимовими святами.
- А ексголову Апеляційного госпсуду Львівської області підозрюють у вимаганні $1 млн.