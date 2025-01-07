Нардепа Шевченка, якого підозрюють у держзраді, залишили під вартою

Він перебуватиме у СІЗО до 7 березня.

Сьогодні, 7 січня, Печерський райсуд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для нардепа Євгенія Шевченка, якого підозрюють у державній зраді.

Про це повідомляє Суспільне.

За рішенням суду політик перебуватиме у СІЗО до 7 березня 2025 без права внесення застави.

На думку прокурора Якова Слісаренка, який і просив суд продовжити Шевченку тримання під вартою, нардеп може переховуватись від слідства, зокрема і за межами України.

За словами сторони обвинувачення, під час досудового розслідування з моменту взяття Шевченка під варту, встановили, що окремі відеозаписи, які були розміщені на YouTube й були взятими за основу доказів у держзраді, знищені.

Адвокат нардепа сказав, що немає доказів, що канал на YouTube, з якого видалили записи, може належати його підзахисному. Захисник нардепа просив застосувати не повʼязаний з триманням під вартою запобіжний захід, зокрема домашній арешт, або ж взяття його на поруки.

Про взяття на поруки суд просили нардепи Антоніна Славицька та Анатолій Бурміч від депутатської групи "Відновлення України" (утворена після заборони ОПЗЖ). Вони наголошували, що знають Шевченка як патріота.

Сам Шевченко назвав справу проти нього "політичним замовленням", мовляв, відео із ним виставляли інші люди, а сам він просто вислювлював свою думку.