Нардепа Шевченка, якого підозрюють у держзраді, залишили під вартою

Сьогодні, 7 січня, Печерський райсуд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для нардепа Євгенія Шевченка, якого підозрюють у державній зраді.
Про це повідомляє Суспільне.
За рішенням суду політик перебуватиме у СІЗО до 7 березня 2025 без права внесення застави.
На думку прокурора Якова Слісаренка, який і просив суд продовжити Шевченку тримання під вартою, нардеп може переховуватись від слідства, зокрема і за межами України.
За словами сторони обвинувачення, під час досудового розслідування з моменту взяття Шевченка під варту, встановили, що окремі відеозаписи, які були розміщені на YouTube й були взятими за основу доказів у держзраді, знищені.
Адвокат нардепа сказав, що немає доказів, що канал на YouTube, з якого видалили записи, може належати його підзахисному. Захисник нардепа просив застосувати не повʼязаний з триманням під вартою запобіжний захід, зокрема домашній арешт, або ж взяття його на поруки.
Про взяття на поруки суд просили нардепи Антоніна Славицька та Анатолій Бурміч від депутатської групи "Відновлення України" (утворена після заборони ОПЗЖ). Вони наголошували, що знають Шевченка як патріота.
Сам Шевченко назвав справу проти нього "політичним замовленням", мовляв, відео із ним виставляли інші люди, а сам він просто вислювлював свою думку.
- Євгеній Шевченко висувався від "Слуги народу", але в вересні 2022 перейшов до групи "Відновлення України" (одна з груп, створених за участі депутатів проросійської забороненої ОПЗЖ).
- У квітні 2021 року Шевченко приватно відвідав Мінськ, де зустрівся із самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком.
- Пізніше його виключили з фракції "Слуга народу" після того, як він підтримав дії режиму Олександра Лукашенка із затримання ексредактора опозиційного Telegram-каналу Романа Протасевича.
- Раніше Шевченко заявляв, що є агентом розвідки, а керівник ГУР Кирило Буданов стверджував, що Шевченко дійсно допомагав у контактах з білоруським диктатором Олександром Лукашенком.
- У листопаді минулого року Шевченко написав пост у своєму Telegram-каналі, де закликав Володимира Зеленського починати переговори з Володимиром Путіним, і якщо Зеленський не захоче цього робити, то його "змусять піти".
- Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розкритикував пропозицію нардепа і заявив, що "цей інформаційний шлак таких народних обранців не тільки сповнений хамства та невігластва, що споконвічно є родовою ознакою покручів з північного кордону, але й спрямований на розʼєднання української нації".
- У листопаді минулого року народному депутату Євгенію Шевченку повідомили про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Також прокурори Офісу генпрокурора вручили Шевченку клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
- 15 листопада його взяли під варту до 11 січня 2025.