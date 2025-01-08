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Вбивство на Чернігівщині сім’ї зі столиці: троє учасників банди отримали довічне

Також вони мають відшкодувати рідним загиблих 30 млн грн моральної шкоди.

Вбивство на Чернігівщині сім’ї зі столиці: троє учасників банди отримали довічне
Фото: прокуратура

Ексвійськовослужбовця та двох цивільних осіб визнано винними в умисному вбивстві двох людей та малолітньої дитини, бандитизмі, незаконному поводженні зі зброєю, незаконному заволодінні транспортним засобом, умисному знищенні майна (ст. 115, ст. 257, ст. 263, ст. 289, ст. 194 КК України). Двох співучасників також визнано винними у зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах (ст. 309 КК України).

Як зазначає Офіс Генпрокурора, учасників банди засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Також вони мають відшкодувати рідним загиблих 30 млн грн моральної шкоди.

Прокурори у суді довели, що колишній військовослужбовець організував озброєну злочинну групу, до якої залучив двох цивільних осіб - чоловіка та жінку.

У травні 2023 року організатор запропонував знайомому чоловіку з м. Києва купити в нього автівку. Місцем зустрічі для цього він визначив непрацюючу заправну станцію на Чернігівщині.

Потерпілий приїхав туди з Києва разом зі своєю сім’єю - дружиною та малолітнім сином.

Готуючись до вчинення злочину, учасники банди замінили номерні знаки на автомобілі, взяли з собою вогнепальну зброю з бойовими припасами, лопату та вирушили на зустріч.

Біля лісопосадки вони розстріляли автівку з усією родиною та заволоділи їхнім майном. Щоб приховати сліди злочину, засуджені закопали тіла подружжя і їхнього 4-річного сина неподалік та підпалили їх транспортний засіб.

Викрадені кошти у сумі 6 тис доларів США учасники банди розподілили між собою.

Наступного дня після вчинення злочинів всіх учасників банди затримали. На вирок суду вони очікували під вартою.

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