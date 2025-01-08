Драпатий назвав “непросту ситуацію із СЗЧ” у 155-й бригаді наслідком низької ефективності командирів

Командувач Сухопутних військ ЗСУ оголосив відбір командирів всіх ланок для 155-ї бригади. Водночас для бійців бригади відкрили гарячу лінію. Також Драпатий запевнив, що вирішуються проблеми із забезпеченням бригади.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий назвав “непросту ситуацію із СЗЧ” у 155-й бригаді “Анна Київська” наслідком низької ефективності командирів середньої ланки.

Про це він написав у “Фейсбуці”.

Він розповів, що днями доповів Верховному Головнокомандувачу Збройних сил про ситуацію в 155 бригаді та рішення, які ухвалюються Командуванням Сухопутних військ для підтримки підрозділу та вирішення проблемних питань, озвучених як самими військовослужбовцями, так і журналістами.

“Всі події зі створенням 155 бригади сталися до мого призначення в КСВ. Одна квважаю своїм обов'язком реагувати на проблеми підпорядкованого підрозділу та вирішувати їх системно – на всіх рівнях, які від мене залежать”, – написав Драпатий.

За його словами, під час генерації нової бригади мало місце формальне ставлення з боку відповідальних осіб: це і неналежне управління та контроль за всім процесом; і помилки під час комплектування, і не завжди виважені рішення щодо управління особовим складом бригади; недосконале планування підготовкою як в Україні, так і за кордоном; і запізніла реакція вищого командування на проблеми, що виникали в процесі створення та набуття спроможностей новою бойовою одиницею Сухопутних Військ.

Більшість системних недоліків, допущених Командуванням Сухопутних Військ,Генеральним Штабом ЗСУ, Оперативним командуванням на всіх етапах формування 155 бригади наразі проаналізовані, їм надана оцінка, по окремих питаннях вже реалізуються рішення.

Ці проблеми будуть притаманні будь-якому новоствореному підрозділу, якщо його одразу після формування застосовувати в бойових діях, каже Драпатий. Вище командування має це усвідомлювати і враховувати.

Наразі фокус – на комплектуванні досвідченими офіцерами та командирами всіх ланок.

“Я цим питанням займаюсь особисто. Готовий розглянути всіх, звертайтеся за цією електронною адресою: [email protected]”, – написав Драпатий.

Забезпечення бригади: “отримав від командира потребу, вона вже опрацьовується на всіх рівнях. Міністерство оборони включено в процес забезпечення по-максимуму”.

Підготовка. Командир 155 бригади вживає конкретні кроки і розгорнув дієву систему нарощення додаткової підготовки своїх бійців.

Бойовий дух. Як зазначає Драпатий, особовий склад бригади проходив злагодження у непростих умовах. Цього не було достатньо для того, щоб створити з новобранців – побратимів.

“Я був в подібній ситуації як командир і знаю, наскільки це важливо. Особливо тоді, коли бригада вже воює. Тому для посилення комбрига в підрозділах працює спеціальна група фахівців-психологів. Є певні результати, наприклад, повернення військовослужбовців, що самовільно залишили частину”, – розповів командувач Сухопутних військ.

СЗЧ. Ситуація непроста. Головний виклик, з яким стикнулася бригада – це низька ефективність та мотивація командирів середньої ланки, які безпосередньо керують людьми. Це, а також залучення підрозділів в бойові дії, зумовлюють кількість СЗЧ в 155 бригаді.

“Тут немає простого рецепту - треба працювати над вирішенням всіх проблемних моментів, які зумовлюють СЗЧ, не тільки в Сухопутних військах, але в цілому в Збройних Силах. Кількість СЗЧ в бригаді буде зменшуватися пропорційно рішенням, які впливатимуть на боєздатність та мотивацію особового складу”, – наголосив Драпатий.

Він зазначив, що це спільна задача органів влади та Сил Оборони і всі відповідальні отримали вказівки.

“Особисто займаюся пошуком офіцерів, яких рекомендуватиму комбригу. Як тільки це питання буде вирішено – з’явиться керованість особовим складом”, – написав генерал.

Він зазначив, що за його рішенням відсьогодні діятиме спеціальна гаряча лінія Командувача Сухопутних Військ для військовослужбовців 155 бригади.

“Окрім офіційних щоденних доповідей хочу мати прямий контакт та чути бійця, розуміти, наскільки наші рішення впливають на його мотивацію та реальний стан справ.Телефон: 0800-500-410 (після прослуховування – цифра 5). Працює з 09.00 до 18.00 щоденно”, – написав Драпатий.