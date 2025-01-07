Раніше журналіст Юрій Бутусов повідомив, що бригаду “Анна Київська”, яка не має бойового досвіду, відправили під Покровськ без засобів РЕБ та безпілотників.

155-та бригада в повному складі далі виконує завдання в зоні бойових дій, має свою смугу оборони. Спроможності бригади посилили підрозділами БпЛА, повідомили Суспільному в Генштабі ЗСУ.

“Робота над усуненням низки недоліків, оприлюднених у ЗМІ, тривала й до появи публікацій”, – йдеться в повідомленні.

Раніше журналіст Юрій Бутусов повідомив, що бригаду “Анна Київська”, яка не має бойового досвіду, відправили під Покровськ без засобів РЕБ та безпілотників.

Також Бутусов раніше повідомляв про велику кількість СЗЧ у цій бригаді – 1700 в Україні і кілька десятків під час навчання у Франції. Зі свого боку, Генштаб Франції підтвердив випадки дезертирства з української бригади, яка проходила навчання.