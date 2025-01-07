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Генштаб відреагував на інформацію про погане забезпечення 155-ї бригади “Анна Київська” на фронті

Раніше журналіст Юрій Бутусов повідомив, що бригаду “Анна Київська”, яка не має бойового досвіду, відправили під Покровськ без засобів РЕБ та безпілотників. 

Генштаб відреагував на інформацію про погане забезпечення 155-ї бригади “Анна Київська” на фронті
Ілюстративне фото: у Франції закінчується підготовка української піхотної бригади “Анна Київська”
Фото: Укрінформ, Лідія Таран

155-та бригада в повному складі далі виконує завдання в зоні бойових дій, має свою смугу оборони. Спроможності бригади посилили підрозділами БпЛА, повідомили Суспільному в Генштабі ЗСУ.

“Робота над усуненням низки недоліків, оприлюднених у ЗМІ, тривала й до появи публікацій”, – йдеться в повідомленні.

Раніше журналіст Юрій Бутусов повідомив, що бригаду “Анна Київська”, яка не має бойового досвіду, відправили під Покровськ без засобів РЕБ та безпілотників.

Також Бутусов раніше повідомляв про велику кількість СЗЧ у цій бригаді – 1700 в Україні і кілька десятків під час навчання у Франції. Зі свого боку, Генштаб Франції підтвердив випадки дезертирства з української бригади, яка проходила навчання.

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