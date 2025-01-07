ЗСУ взяли в полон більше 100 військових РФ із Криму, - Представництво президента в АРК Крим

Сили оборони України взяли у полон щонайменше 101 російського військового з окупованого Криму.

Про це повідомляє видання "Крим.Реалії" з посиланням на Представництво президента України в Автономній Республіці Крим.

За даними відомства, більшість із них, ймовірно, є громадянами України.

Раніше прокуратура Сумської області повідомила про підозру двом жителям Криму, які воювали проти України у складі російської армії.

Також наприкінці червня повідомлялося, що в Україні засудили до 15 років позбавлення волі уродженця села Костянтинівка Джанкойського району анексованого Криму, який воював на боці окупантів у Херсонській та Запорізькій областях та був взятий у полон у серпні 2023 року.

Перед цим в Україні засудили до 15 років позбавлення волі кримчанина, який воював проти України на Запорізькому напрямку.

Раніше редакція "Крим.Реалії" опублікувала базу даних "ГРУЗ-200" із першою тисячею ідентифікованих кримчан, які воювали у складі російської армії та загинули на війні Росії проти України. У списку є інформація про місце їх народження, місце призову або вербування до ворожої армії, а також стосовно загиблих – точне або приблизне місце і дату загибелі.