Росіяни з безпілотника вбили людину у Наддніпрянському на Херсонщині

Російські окупанти з безпілотника вбили людину у Наддніпрянському Херсонської області.

Про це повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Сьогодні після 11:00 росіяни скинули скинули вибухівку з дрона біля магазину.

В результаті травми, несумісні з життям, отримав 62-річний чоловік в автомобілі.

Учора двоє людей загинули і 17 дістали поранень внаслідок ударів Росії по Херсонщині.

Сьогодні з самого ранку росіяни б'ють по Херсону з БпЛА. Внаслідок однієї із дронових атак постраждав 59-річний чоловік, який перебував на вулиці