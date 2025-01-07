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Росіяни з безпілотника вбили людину у Наддніпрянському на Херсонщині

Окупанти скинули скинули вибухівку з дрона біля магазину. 

Росіяни з безпілотника вбили людину у Наддніпрянському на Херсонщині
Архівне фото
Фото: t.me/khersonskaODA

Російські окупанти з безпілотника вбили людину у Наддніпрянському Херсонської області.

Про це повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко. 

Сьогодні після 11:00 росіяни скинули скинули вибухівку з дрона біля магазину. 

В результаті травми, несумісні з життям, отримав 62-річний чоловік в автомобілі. 

Учора двоє людей загинули і 17 дістали поранень внаслідок ударів Росії по Херсонщині. 

Сьогодні з самого ранку росіяни б'ють по Херсону з БпЛА. Внаслідок однієї із дронових атак постраждав 59-річний чоловік, який перебував на вулиці

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