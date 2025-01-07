Також встановлено, що фігуранти коригували ракетні удари по оборонних заводах та енергооб’єктах України.

Служба безпеки нейтралізувала агентурну мережу ФСБ, яка на замовлення рашистів збирала інформацію про посадовців міжнародних організацій та волонтерів у Києві, Дніпрі та Одесі, передає пресслужба відомства.

Щоб встановити адреси перебування, номери авто і маршрути руху вказаних осіб, російська спецслужба дистанційно завербувала столичного адвоката. До злочинної діяльності він залучив декількох спільників з трьох регіонів України.

За вказівкою окупантів фігуранти приховано стежили за «об'єктами», у тому числі з використанням оптичних приладів.

Так, наприклад, резидент (керівник) агентурної групи періодично облаштовував «спостережні пункти» з біноклем на дахах будинків навпроти офісів посадовців міжнародних організацій та волонтерів.

Він узагальнював інформацію від усіх учасників ворожого осередку і єдиним «звітом» направляв своєму російському куратору – кадровому співробітнику ФСБ.

СБУ своєчасно затримала у Києві керівника агентурної групи та його спільників.

Під час документування злочинної діяльності фігурантів встановлено, що вони також коригували ракетні удари по оборонних заводах та енергооб’єктах України.

При обшуках у затриманих вилучено 15 мобільних телефонів, які вони використовували для конспірованого зв’язку з окупантами. Також вилучено оптику та флешносії, з доказами злочинів.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники знаходяться під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників ворожого осередку.