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​Розпочалося повторне голосування до Громадської антикорупційної ради при Міноборони

Взяти участь можуть усі громадяни України, які перебувають на території країни.

​Розпочалося повторне голосування до Громадської антикорупційної ради при Міноборони
Фото: Міноборони

Сьогодні з 09:00 до 21:00 триває рейтингове інтернет-голосування для обрання членів Громадської антикорупційної ради при Міністерства оборони.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Взяти участь можуть усі громадяни України, які на момент голосування перебувають на території країни. Автентифікація відбувається з використанням сервісу BankID або Дія.Підпису.

Проголосувати можна за посиланням

Кожен виборець має право проголосувати один раз в межах визначеного часу. Зараховуватимуться голоси, віддані за кандидатів з 09:00 до 21:00. Обрано буде 15 представників із 40 учасників.

Сьогоднішнє голосування – повторне. Попереднє перенесли тому, що під час процесу спостерігались значні технічні збої, зокрема, була нестабільна робота сайту, а також помилки авторизації через партнерські сервіси BankID та Дія.Підпис, заявили у МО. Тому результати анулювали, а голосування призначили на нову дату.

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