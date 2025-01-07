Головне за ніч та ранок вівторка, 7 січня: майже 220 боєзіткнень, втрати ворога – понад 800 тисяч

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби зафіксовано 218 бойових зіткнень.

94 атаки ворога ЗСУ відбили на Курщині. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 наступ росіян.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу та техніки, дві радіолокаційні станції, два засоби протиповітряної оборони, а також ще один важливий об'єкт російських загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1970 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 800 010 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на 7 січня російська армія атакувала Україну 28 ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами з Міллерово, Курська та Приморського-Ахтарська (Росія).

Станом на 9 годину підтвердили збиття 28 безпілотників у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях. Влучань не зафіксували, повідомили в Повітряних силах.

"10 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків), три із них полетіли в напрямку росії", – йдеться у повідомленні.

Російська армія окупувала Лозову, Іванівку та Шевченко. Про це йдеться у даних аналітиків Deep State. Лозова – це Харківська область, Іванівка та Шевченко – Донецька область.

Окрім того, ворог мав просування у Торецьку. "Уточнюється лінія зіткнення в Торецьку та біля Бердина", – йдеться у повідомленні.

В Україні фіксується циркуляція метапневмовірусу людини (HMPV), але причин панікувати немає, пояснює Центр громадського здоров’я МОЗ.

Зростання випадків вірусу на півночі Китаю викликало тривогу у соцмережах, але експерти кажуть, що ризик нової пандемії, схожої на Covid, низький.

HMPV належить до сімейства вірусів Рneumoviridae родини Paramyxoviridae, вперше виявлений та описаний у 2001 році в Нідерландах. Він поширений на всіх континентах, на що вказують результати досліджень. За словами експертів, яких опитав Guardian, HMPV не схожий на Covid-19, оскільки він існує вже кілька десятиліть, і серед населення світу існує певний рівень імунітету від минулих інфекцій. Covid-19 був новою хворобою, яка ніколи раніше не заражала людей, що спричинило поширення пандемії.

Більше інформації – в новині.

Представник новообраного президента США Дональда Трампа в Україні Кіт Келлог відклав ознайомчу поїздку до Києва, повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

“Очікується, що Келлог прибуде в Україну після вступу Трампа на посаду, хоча дата не встановлена”, – йдеться у повідомленні.

Також Келлог відклав візити та інших європейських столиць до інавгурації Трампа, яка відбудеться 20 січня.

У Генеральному штабі французьких збройних сил у понеділок офіційно підтвердили, що під час навчання новобранців української 155-ої бригади "Анна Київська" були зафіксовані випадки дезертирства.

Як повідомило видання France Info, втеч з навчального табору у Франції сталося "кількадесят", але на тлі загальної кількості бійців, яким французькі інструктори допомагали опановувати військову справу, ці інциденти називають "незначними". Військові також пояснили, чому дезертири не були затримані – згідно з французьким законодаством, їхні дії не вважаються кримінальним правопорушенням, і прокурори не мали повноважень видавати ордери на арешт. Представники України, які супроводжували новобранців, володіли лише дисциплінарними правами.

Загалом, за даними французького генштабу, підготовку у країні пройшли 2000 бійців, 90% яких складали призовники без попереднього досвіду військової справи.

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