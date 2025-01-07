На Вінниччині прикордонники затримали "дайверів", які в ластах та гідрокостюмах планували перепливти Дністер
На Вінниччині прикордонники затримали "дайверів", які в ластах та гідрокостюмах планували перепливти Дністер
Зимові прем’єри в Києві: чим дивуватимуть театри на початку року
Зимові прем’єри в Києві: чим дивуватимуть театри на початку року
Екснардепа Журжія зняли з потяга під час проходження кордону
Екснардепа Журжія зняли з потяга під час проходження кордону
Працівник ТЦК у Вінницькій області за 16 000 "продавав" обіцянки дати відстрочку від мобілізації
Працівник ТЦК у Вінницькій області за 16 000 "продавав" обіцянки дати відстрочку від мобілізації
Михайло Винницький: «Беріть краще з Заходу і залишайте їм решту. Ми намагаємося це робити»
Михайло Винницький: «Беріть краще з Заходу і залишайте їм решту. Ми намагаємося це робити»
​"Змістовні відповіді на непрості питання": Зеленський записав більш ніж тригодинне інтерв'ю з Лексом Фрідманом
​"Змістовні відповіді на непрості питання": Зеленський записав більш ніж тригодинне інтерв'ю з Лексом Фрідманом
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
З 1 січня всі медзаклади зможуть офіційно брати кошти в пацієнтів, – пояснюємо, як влада хоче бороти платежі «в кишеню»
З 1 січня всі медзаклади зможуть офіційно брати кошти в пацієнтів, – пояснюємо, як влада хоче бороти платежі «в кишеню»
ГоловнаСуспільствоВійна

У "Хортиці" заперечили окупацію ворогом Лозової

Ситуація динамічна. 

У "Хортиці" заперечили окупацію ворогом Лозової
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

У Лозовій Харківської області ще тривають бої, тож інформація про окупацію ворогом цього населеного пункту недостовірна, повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов у коментарі Суспільному

Він сказав, що ОСУВ не має інформації про захоплення Лозової ворогом. Ситуація динамічна.

"За останнім зведенням ранковим, там сьогодні тривали бої. Ситуація завжди динамічна. І ми спираємося на ті зведення, які в нас є. Я вважаю, що вони в нас більш об’єктивні та більш оперативні, аніж у неофіційних джерел", – прокоментувати Трегубов. 

Учора ввечері про окупацію Лозової та двох населених пунктів Донецької області повідомили аналітики Deep State. 

Фото: Deep State

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies