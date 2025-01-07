У "Хортиці" заперечили окупацію ворогом Лозової

У Лозовій Харківської області ще тривають бої, тож інформація про окупацію ворогом цього населеного пункту недостовірна, повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов у коментарі Суспільному.

Він сказав, що ОСУВ не має інформації про захоплення Лозової ворогом. Ситуація динамічна.

"За останнім зведенням ранковим, там сьогодні тривали бої. Ситуація завжди динамічна. І ми спираємося на ті зведення, які в нас є. Я вважаю, що вони в нас більш об’єктивні та більш оперативні, аніж у неофіційних джерел", – прокоментувати Трегубов.

Учора ввечері про окупацію Лозової та двох населених пунктів Донецької області повідомили аналітики Deep State.